Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde CHP’den pankartlı tepki
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmesinde CHP milletvekilleri, “Esnaf, borcunu borçla ödüyor; Ekonominin kitabını yazamadınız ama esnafın defterini dürdünüz" yazılı pankartlar taşıdı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşüldü.
Toplantının başında CHP milletvekilleri, “Esnaf, borcunu borçla ödüyor; Ekonominin kitabını yazamadınız ama esnafın defterini dürdünüz. Esnaf yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyor; para nasıl pula çevrilir. Yazan: AKP” yazılı pankartlar taşıdı.
‘ELVAN’A MESAJ’
İYİ Partili Erhan Usta, her atılan adımın yanlış olduğunu ve Türkiye’yi felakete sürüklediğini söyledi. Erdoğan’ın Merkez Bankası’na “faizleri indir” mesajı verdiğini belirten Usta, ikinci mesajın da bakan Lütfi Elvan’a olduğunu söyledi. Usta, “Çünkü Hazine Bakanı makul bir perspektif ortaya koyuyor’’ dedi. Merkez Bankası’yla, Hazine ve Maliye Bakanı’nın tamamen farklı iki politika ortaya koyduklarını kaydeden Usta, “bu ikisi taban tabana birbirlerine zıt” diye konuştu.
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