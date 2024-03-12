Ticari araçla çarpışan otomobil tarlaya uçtu

Çorum’un Alaca ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 1 ağır 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 15:45
Ticari araçla çarpışan otomobil tarlaya uçtu
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Edinilen bilgiye göre, Alaca’dan Çorum istikametine gitmekte olan Furkan G. yönetimindeki 19 ADV 513 plakalı otomobil, sanayi kavşağında Resul Ekrem K. yönetimindeki 19 BN 242 plakalı Ford Connect marka hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Furkan G. ile diğer araç sürücüsünün eşi Sercan Kurt K. yaralandı. Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Resul K. yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


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