Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 11:00
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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