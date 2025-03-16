TİHAK’ın düzenlediği direnme hakkı panelinde ‘mücadele için’ önemli mesajlar verildi: ‘Halkı örgütlememiz gerekiyor’

Yayınlanma: 16.03.2025 - 12:24

Güncelleme: 16.03.2025 - 12:32

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı (TİHAK), Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde dün “Meşru Direnme Hakkı; Tarihsel, Hukuksal, Ekonomik, Toplumsal Boyutları” adlı panel ve forum düzenledi. İki oturum şeklinde düzenlenen panelde 6 konuşmacı 15 dakika süreyle söz hakkı aldı.

Konuşmacılar; direnme hakkının “1776 Amerika Bağımsızlık Bildirisi” ile “1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”nde evrensel bir hak olduğu ve uygarlığın ilerlemesinde önemli bir hak olduğunu vurguladı. Devrimsel mücadele direnme hakkının bir ödev olduğunu da belirten Konuşmacılar, direnme hakkını Türkiye Cumhuriyeti tarihinde nasıl işlediğini de anlattı.

‘2015’TE İKTİDAR DEĞİŞMİŞTİ’

Erkinliğin onur konuğu olan iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav sağlık sorunları nedeniyle etkinlikte yer alamadığı için salona görüntülü bir ileti gönderdi. Görüntülü iletisinde Boratav; Türk anayasa tarihinde direnme hakkının 1961 Anayasası’yla şekillendiğini vurgulayarak, “Darbe yapan ekip, direnme hakkı mücadelesine katılmak ve eylemselliğe getirme amacındaydı. İktidardaki Demokrat Parti’nin yaptığı yasal işlerle iktidarı devretmek istemediği anlaşılmıştı.

Geçirdikleri kanunla, Meclis’te kurulan bir komisyona yargı devri sağlandı. Ama. milletvekilleri dahil, muhalefeti yargıyla susturmaktı. O dönem bizleri de harekete geçiren durum buydu; çünkü ipin ucu kaçmıştı. Bu da halkta direnme hakkını doğurdu” dedi. AKP döneminde toplumun direnme hakkını kullandığını belirten Boratav; “2007’de Cumhuriyet Mitingleri ve 2013 Gezi Parkı Eylemlerinde halk direnme hakkını kullandı. Ancak bu hak iktidara o dönem değil, biraz geç olarak 2015’te geldi. 2015’te iktidar aslında değişmişti; ancak iktidar yasal siyasete uymayarak koalisyon görüşmelerini kesti” ifadelerini kullandı.

‘HALKI BİLİNÇLENDİRMELİYİZ’

Açılış konuşmasının ardından panelde ilk olarak tıpçı-hukukçu ve gazetemiz Cumhuriyet’in yazarı Prof. Dr. Ahmet Saltık konuştu. Direnme hakkının meşru bir hak olduğunu vurgulayan Saltık; “Bu hak kadim Artisto’ya ve Platon’a kadar gidiyor. 2 bin 500 yıl öncesine kadar giden bu hak, dinamik bir hukuku tanımlıyor” dedi.

Osmanlı Devleti’nin Sevr Anlaşması’yla kendi toplumunun haklarını sattığını belirten Saltık; “Bu süreçte Mustafa Kemal Paşa çıkıp, barışı getirdi. Şu an ise Karşı Devrim son adımlarını atmak üzere... 2017’den bu yana tek adam Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları meşru değildir.

Meşru bir zeminde yaşamıyoruz. ‘Yeni Türkiye’ Atatürk Türkiye’sine karşı sürdürülen bir söylemdir” diye konuştu. “Bilinçli bir şekilde halk yoksullaştırıldı. Kurgulu yoksullaştırmayla halk çürütüldü, aç karnının gurultusundan kaynaklı hak seslerini duyamaz oldu” diyen Saltık; “TBMM felç oldu. Bunlar meşruluk zemininin dışına çıkarılan siyasi bir portreyi gösteriyor. Bize düşen halkı bilinçlendirecek ve harekete geçirecek örgütlenmeyi sağlayarak, bu çürümüş düzene karşı çıkmak” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKE 20 SENEDİR YÖNETİMSEL DARBELERLE YAŞIYOR’

İkinci konuşmacı avukat Salim Şen insanlık tarihinin hak ve hukuk mücadelesi olduğunu söyledi. Şen, “Hukuk adaleti tesis etmektir. Adalet ise hakkı olana hakkını vermektir. Yaşadığınız her an hak davasıdır” diye konuştu. İktidarın bireyi yok saydığı, özgürlüklerin ve hakların tek bir kişinin iradesine bağlı hale getirdiğini söyleyen Şen, “Bu ülke bizim; ama işgal edilmiş durumda. Yoksullaşıyorsak bunun sebebi yolsuzluktur, yolsuzluğun temeli de hukuksuzluktur.

Hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız. Hukukun üstünlüğü ise ülkeyi yöneten kadroların da yönetilenlerle aynı kural ve yasaklara tâbi olmasıdır. Ülke 20 senedir yönetimsel darbelerle yaşıyor. İçimizde bulunduğumuz durum, özgürlüklerin sınırlarını belirleyen ve milli iradeyi oluşturan hukukun, tek bir kişinin iradesini sağlamaya dönüştürüldü. Ya örgütlü mücadele edeceğiz ya da yok olacağız” değerlendirmesini yaptı.

‘EGEMENLİĞİMİZ GASP EDİLMİŞTİR’

Direnmenin hakkının sadece hak değil, devrimsel bir ödev olduğunu da vurgulayan diğer konuşmacı Av. Muhammed Aybars Akdoğan da “2017 Anayasa Referandumu, bir anayasa değişimi değil, darbedir. Bugün egemenliğimiz gasp edilmiştir. Doğru teşhisi koymadan ve düşünsel zemini kurmadan eylemlerimizi belirleyemeyiz” dedi.