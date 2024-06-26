Tiktok'ta kuzeni tarafından istismar edilen çocuğun babası konuştu: 'Şikâyetçi olamam'

Yayınlanma: 26.06.2024 - 15:28

Güncelleme: 26.06.2024 - 15:29

Tiktok'ta küçük çocuğu dudağından zorla öptüren Duygu Özgül'ün videosu tepkilere neden oldu. Gözaltına alınmasının ardından istismar suçlaması ile adliyeye sevk edilen Duygu Özgül çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekol TV'ye Ö.H.N. isimli küçük çocuğun babası Coşkun Nadir dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KEŞKE O MİMİKLERİ YAPMASAYDI"

İstismara uğrayan çocuğun babası, şunları söyledi:

"Psikolojik olarak etkilendik. Olayın bu boyutlara varacağını tahmin edemedik. Benim yeğenim, yeğenim. O bahsettiğiniz insan benim yeğenim. Ben kötü niyetle yaptığını düşünmüyorum ki onun. Onda bir art niyet aramıyorum, arayamam. Basın zaten her tarafta paylaşmış. Belki bu olay hani bu kadar abartılacak bir olay değil. Devletin kanunları belli. Video yayıldıktan sonra gördüm. Herkes gibi bana da değişik geldi tabii. Benim çocuğum zaten orada çok küçük. Hani o video çok eski. Şu anki fiziki durumuna göre çok küçük zaten benim çocuk. Ben onu videoda gördüğüm kadarıyla. Attırır mıydım ben onu videoyu görmüş olsam. Çocuk zaten küçük. 2 yaşında o zaman. Benim tahminime göre benim oğlum orada 2 yaşında. Tahminime göre yani orada fiziki durumunda gördüğüm kadarıyla 2 yaşında. Bilemedin 3 yaşında. Orada konuşmuyor. Benim oğlum 5 yaşında konuştu ya. Geç konuştu geç. Oradaki mimikler yanlış olduğu için. Belki de çok sevdiği için olabilir.

Belki de gerçekten ruh hali bozuk olduğu için olabilir. Bu çocuk zaten anasız babasız büyümüş bir çocuk. Ben ruh halini bilemem. Duygu'yu annesi büyüttü, dedesi büyüttü. Babası yoktu. Çocukken şiddete maruz kaldı babası tarafından. Dedesi gitti aldı babasından. 15, 16 yaşına kadar dedesi büyüttü. Yani sıkıntılarla bu yaşına gelmiş bir çocuk Duygu. Duygu çok zeki bir çocuk. Çok da efendi bir çocuk. Ben şahsen ilk gördüğümde ne bileyim mimiklerinden rahatsız oldum herkes gibi. Keşke o mimikleri yapmasaydı. Keşke öpmüş olabilir, öpeydi bir sıkıntı yok ama mimikleri yaptığı için milletin kendine yani şey yaptı istismar olarak algılattı herkese. Yoksa ben Duygu'dan kesinlikle böyle bir şey beklemem, düşünmem. Duygu'dan ben nasıl şikayetçi olabilirim. Ben olamam şikayetçi. Olmuş. Bu videoyu çekmiş. Elimde büyüyen bir çocuk"

"ÇOCUK ELİNE DOĞDU"

Özgül'ün annesi ise şunları söyledi:

Çocuk kendi eline doğdu benim çocuğumun. Kucağında doğduğu gün resimleri bile var. Küçüklük resimleri. Onun gibi kaç tane videosu var Duygu'nun elinde. Duygu onu bir art niyetle yüklememiş onu oraya. Kötü bir düşünceyle yüklemedi yani. Öyle bir düşünce olsa yüklemez.