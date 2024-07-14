TİP’li kadınlardan ‘Anneme Sarıl, Bu Şehri Yak’ sergisi
TİP’li Kadınlar tarafından düzenlenen ve Eylül Deniz Ergun'un eserlerinde oluşan “Anneme Sarıl, Bu Şehri Yak” adlı illüstrasyon sergisi, yoğun bir katılımla açıldı.
TİP’li Kadınlar tarafından düzenlenen ve Eylül Deniz Ergun’un eserlerinden oluşan “Anneme Sarıl, Bu Şehri Yak” başlıklı sergi, Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Binası Sergi Salonu’nda açıldı.
Serginin açılışında yapılan konuşmalarda “Kadınlar özgürleşmediği sürece hiçbir şey kazanamayız. Bu bir devrim konusudur. Devrim, kadınların ve LGBTİ+'ların özgürlüğüyle olacak. Bunu hep birlikte sağlayacağız” vurgusu yapıldı.
Serginin açılışında konuşan Ergun katılımcılara teşekkür ederek “Kâbusun içinde yaşıyoruz ama iyi ki beraber yaşıyoruz. İyi ki varsınız” dedi.
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