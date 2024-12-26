TİP’ten asgari ücrete tepki: ‘Hükümet bizleri sokağa davet etti’

Yayınlanma: 26.12.2024 - 00:09

Güncelleme: 26.12.2024 - 00:09

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün yaptığı açıklamayla, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak açıkladı.

Beklenilenin altında açıklanan yeni asgari ücret vatandaşlar ve muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

TİP İstanbul İl Örgütü, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü önünde yeni asgari ücrete tepki gösterdi. Kadıgil, "Dün açıklanan şey asgari ücret falan değildir. Dün açıklanan şey bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşın Saray tarafından açlığa mahkum edilmesidir" dedi. Kadıgil, şunları kaydetti:

“HÜKÜMET DEDİ Kİ BEN SİZİNLE DALGA GEÇİYORUM”

"Dün açıklanan asgari ücretle hükümet bizleri sokağa davet etti. Hükümet dedi ki ben sizinle dalga geçiyorum. Hükümet dedi ki, ben sizin haysiyetinizi ayaklar altına aldım, çiğniyorum. Dün açıklanan şey asgari ücret falan değildir. Dün açıklanan şey bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşın Saray tarafından açlığa mahkum edilmesidir.

“BUNUN GERÇEK SORUMLUSU RECEP TAYYİP ERDOĞAN”

Burada bir yanlış yapıyoruz aslında, 'Hükümet istifa' diyoruz, 'Şimşek yüzünden oldu' diyoruz. Doğru söylemiyoruz arkadaşlar. Bu ülkede bir hükümet yok. Bu ülkede bir bakan yok. Bu ülkede bir bakanlık yok. Bu ülkede tek bir kişi var. Her şeyin sorumlusu o. Açlık sınırı altında maaş almamızın sorumlusu o. Günde 16 saat köle gibi çalışmamızın ama ay sonunu getirememizin sorumlusu o. Ve adı Recep Tayyip Erdoğan. Odur gerçek sorumlusu."

“EMEKÇİLERE KARŞI SALDIRININ AĞIRLAŞACAĞININ İLANI OLDU”

Kadıgil'in konuşmasının ardından okunan basın açıklamasında, "Saray Rejiminin milyonların hayatını doğrudan ilgilendiren kararları halktan kaçırdığına pek çok kez tanık olduk. Seçimleri bir gece yarısı çaldılar, kayyum ve rektör atamalarını gece yarısı yaptılar. İstanbul sözleşmesinden bir gece yarısı çıktılar. Son olarak dün gece tanık olduğumuz müsamere, emekçilere karşı saldırının ağırlaşacağının ilanı oldu. Görevi Saray ve patron bekçiliği olan Çalışma Bakanına yeni yılın asgari ücretini 22 bin 104 TL olarak ilan ettirdiler. Enflasyon oranının altında kalan bu artışı ise utanmadan “Hayırlı olsun” sözleriyle duyurdular. Saray’ın bir dakikalık harcamasına denk düşen asgari ücret o kadar “hayırlıysa” o paraya Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşasın" ifadeleri kullanıldı.

“AKP MİLYONLARCA EMEKÇİYİ MÜCADELEYE DAVET ETTİ”

Açıklamada, "Bırakın bir aileyi, bir bekar çalışanın bile yaşama maliyeti aylık 26 bin liraya yükselmişken, 22 bin 104 lira kime yetecek? Bu ücretle İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Antalya’da, Bursa’da kirada oturmak, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak, çocuklarımızın eğitim harcamalarını üstlenmek veya ayda 1 kez olsun dışarıda vakit geçirmek mümkün mü? İlan ettiği yeni asgari ücretle AKP bu ülkede alın teriyle geçinen milyonlarca emekçiyi mücadeleye davet etmiştir. Biz davete icabet ederek sokak sokak mücadeleyi yükselteceğiz. İşçi sınıfının birliğinden gelen güçle hakkımız olanı alacağız. Halkımızın onuruyla daha fazla oynamanıza izin vermeyeceğiz. Ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Hep birlikte kazanacağız" denildi.