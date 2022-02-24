TIR çarpınca çalışamaz hale gelen kağıt toplayıcısı: 'Bir aydır patates yemeği yapıyoruz

24 Şubat 2022 Perşembe, 12:10

İzmir'de kağıt toplayıcılığı yaparak hayatını sürdüren 57 yaşındaki Veli Oruç, 2015 yılında yaşanan bir kaza sonucu TIR ile çöp konteyneri arasında sıkıştı. Tedavisi yapılan talihsiz adamın sol kolunda ve belinde kalıcı hasar oluşunca güç gerektiren kağıt toplayıcılığı işini yapamaz hale geldi.

20 yıllık zihinsel engelli eşi İnci Oruç ile birlikte geçim sıkıntısı yaşayan Veri Oruç, yardımsever bir gencin desteği ile geçen yıl Konak'a bağlı Kemal Reis mahallesinde bir eve taşındı.

Yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı'ndan Abdullah Çelebi'ye anlatan Veri Oruç, eşinin engelli aylığı ile geçinmeye çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kağıtçılık yapıyordum. 2015'te bir TIR kağıt arabama vurdu. Ben de çöp konteyneri arasında sıkıştım. O dönemden beri belimden ve omuzumdan sakatım. İşim yok, gücüm yok. Bir su bardağını bile kaldıramıyorum. Yardımsever bir kardeşimiz bana ev tuttu, evin eşyalarını aldı. Ancak çalışamadığım için yardım istiyorum. Sadece engelli maaşımız var. O da elektrik, su, aidata yetmiyor. Gelirden daha çok giderimiz oluyor. 650 lira alıyordum. Şimdi 800 lira oldu. 450 lira elektrik, 120 lira su faturası geliyor. Ayda 300 lira ile hangi aile geçinebilir."

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Eşi ile birlikte çok zor dönemler geçirdiklerini dile getiren Veri Oruç, şöyle devam etti:

"Sabaha kadar uyuyamıyorum. İki un çuvalı ile çöpleri dolaşıyorum. 3-5 lira kazanıp ekmek parası çıkarabilmek için pet ve plastik topluyorum. 10 kilosu 20 lira gibi bir para tutuyor. Onunla da anca ekmek, soğan, patates alabiliyoruz. Bir aydır patates yemeği yapıyoruz, öyle geçiniyoruz. Alamıyoruz, çünkü gücümüz yok. Yetkililerden yardım bekliyorum. Belediye kömür veriyor ancak odun sıkıntısı çekiyorum. Ekmeği zor buluyorum, odunu nasıl alayım. Sağdan soldan odun getiriyorum, evimde kırıyorum. Eşim küçükken bir travma geçirmiş. Kömür olduğunda eve girmiyor."