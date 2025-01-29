TIR, cezaevi personel servisine çarptı: Yaralılar var...

Burdur'da mermer yüklü TIR'ın personel servis otobüsüne arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

TIR, cezaevi personel servisine çarptı: Yaralılar var...
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DHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 09:26

Antalya kavşağında dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada Ümit S. yönetimindeki 15 ADN 480 plakalı mermer yüklü TIR, önünde giden Halil A. yönetimindeki 15 DM 515 plakalı cezaevi personel servis otobüsüne çarptı.

YARALILAR VAR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücülerin yara almadığı kazada otobüste bulunan Hasan D., Derviş E., Merve A. ve Rıza D. hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 


Etiketler: #TIR #Burdur #Burdur Devlet Hastanesi

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