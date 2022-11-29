TIR ile çarpışan otomobil, ikiye bölündü: 1'i ağır 3 yaralı
Kütahya'da, akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil ile TIR çarpıştı. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gece saatlerinde Kütahya- Eskişehir yolu otogar kavşağında feci bir kaza meydana geldi.
Murat Kaya'nın kullandığı 07 RP 577 plakalı TIR ile akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan 21 yaşındaki Ramazan Gedik yönetimindeki 43 AB 211 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil, ikiye bölünürken, Ramazan Gedik ile aracındaki 21 yaşındaki Mustafa Gedik ve 19 yaşındaki Aziz Yıldırım yaralandı.
TIR şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ramazan Gedik'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
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