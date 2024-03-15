TIR şoförü elektrik akımına kapılarak can verdi

Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:11

Güncelleme: 15.03.2024 - 15:12

Edinilen bilgiye göre, Gediz’de yıllarca taksicilik yaptıktan sonra TIR şoförlüğüne başlayan Orhan Söyler (47), 43 LJ 076 plakalı aracı ile yük götürdüğü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yükünü boşalttığı esnada damper yüksek gerilim hattına temas etti.

Bu sırada araçtan inen Söyler, elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay mahalline sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Söyler, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Olayın duyulmasının ardından Söyler’in ailesi büyük şok yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.