TIR şoförünü rehin alan şahıs İçişleri Bakanı ile konuşarak teslim oldu

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR şoförünü rehin alan şahıs, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek telim olmaya ikna oldu. Araçtan çıkan şahsı, ekipler etkisiz hale getirdi.

İHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 19:50
TIR şoförünü rehin alan şahıs İçişleri Bakanı ile konuşarak teslim oldu
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Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde Fatih B. isimli şahıs, TIR'ın içerisinde sürücüyü rehin aldı.

Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.

BAKAN YERLİKAYA İLE KONUŞTU

İkna çabalarına rağmen şahıs teslim olmadı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih B. ile telefonla görüşme sağladı. Konuşmadan sonra şahıs teslim olmaya ikna oldu. Canlı yayında Bakan Yerlikaya’dan sözler alan şüpheli, önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi dışarı çıktı. Ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.

"BENİ KIZIMLA GÖRÜŞTÜRÜN"

Şüpheli en son canlı yayında 2 yıldır kızıyla görüşemediğini söyleyerek, "Beni kızımla görüştürün" dedi.


rehin Ali Yerlikaya kuzey marmara otoyolu

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