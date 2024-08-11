TIR’daki deterjan kutuları arasında 491 kilo skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'da polisin durdurduğu ve 491 kilo skunk ele geçirilen TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 12:25
TIR’daki deterjan kutuları arasında 491 kilo skunk ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir TIR'ı durdurdu.

'Tommy' isimli narkotik köpeği kullanılarak arama yapılan TIR'ın dorsesindeki deterjan kutuları içinde 461 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR sürücüsü M.Ö.'yü gözaltına aldı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, operasyonun ardından bölgeye gelerek bilgi aldı ve personeli tebrik etti.


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