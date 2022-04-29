TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü İbrahim Sarı (74), yaşamını yitirdi. TIR şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA
29 Nisan 2022 Cuma, 17:53
TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
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Kaza, 29 Nisan Cuma günü, saat 12.30 sıralarında Türbe Mahallesi Şehit Barbaros Yakup Yenilmez Caddesi'nde meydana geldi. Musa Gökler yönetimindeki 42 AHZ 587 plakalı TIR, İbrahim Sarı'nın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altında kalan Sarı, ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Ekiplerin TIR'ın altından çıkardığı Sarı, ambulansla götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. TIR şoförü gözaltına alındı.


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