TIR'ın çarptığı mühendis, yaşama tutunamadı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, 6 gün önce yolun karşısına geçerken TIR çarpan gıda mühendisi Bektaş Güler (30), yaşam savaşını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 14:10
TIR'ın çarptığı mühendis, yaşama tutunamadı
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Feci kaza, 14 Şubat’ta ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Sağra Kavşağı’nda meydana geldi.

Giresun istikametine seyir halindeki Y.T.'nin kullandığı 52 ADH 295 plakalı TIR, iddiaya göre, yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Bektaş Güler’e çarptı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Güler, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bektaş Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Güler'in cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, defnedilmek üzere memleketi Konya’ya gönderildi.


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