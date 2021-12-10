TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç: 3 bin 500 liranın altına düşmeyeceğiz
Yurttaşlar, asgari ücretin ne kadar olacağını ve gerçekleşecek toplantılardaki sonucu merakla beklerken bugün 3'üncüsü düzenlenen görüşmenin ardından TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç konuya dair kritik açıklamalarda bulundu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün TİSK Merkezi'nde üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Milyonlarca emekçinin sonucunu merakla beklediği görüşmelerden henüz bir karar çıkmadı.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Halk TV' de yayınlanan Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programında görüşmelerin detaylarını paylaştı.
AKANSEL: ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 BİN 500 LİRANIN ALTINA DÜŞMEYECEĞİZ
Asgari ücret belirleme çalışmalarında TÜİK'in verilerini esas aldıklarını ifade eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç "Gerçekleşecek enflasyon yıl sonu itibariyle 3 bin 500 gibi bir rakama tekabül ediyor. Bizim çizgimiz bu. Bunun altına da bir şey konuşmuyoruz. İlk günden itibaren bunu söylüyoruz" dedi.
"Asgari ücret çok arttı, biz işçi çıkartacağız" söyleminin kendileri için geçerli olmadığını belirten Koç, dengeyi korumaya çalıştıklarını ifade etti.
halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Gazeteci Hilmi Hacoğlu'nun, asgari ücretteki vergi payının düşürülerek bunun işçiye yansıtılması üzerine bir formül düşünülüp düşünülmediğini sorduğu Akansel Koç, asgari ücretteki yüzde 14'lük sosyal güvenlik priminin yüzde 9'a düşürülmesi ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) desteğinin iyileştirilmesi konusunda hükümetten talepleri olduğunu dile getirdi. Koç, bu talebin TİSK ve Türk-İş'in ortak talebi olduğunu ifade etti.
Koç ayrıca vergi diliminde de düzenleme yapılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
- 1. vergi dilimde konuşulan yani ccak ayında alınan para ile Aralık ayında alınan para aynı olmuyor. Çünkü Eylül-Ekim ayı gibi 2. vergi diliminde yüzde 20'lik vergi dilimine giriyor. Biz bu değişsin diyoruz. 1. vergi dilimi yıllık bürüt asgari ücret rakamına çekilsin. Yıl boyunca yüzde 15 vergi ödensin
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