Türkiye Komünist Partisi'nden gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 12:09

Güncelleme: 10.04.2025 - 12:28

Gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan'ın sabah saatlerinde evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) de, gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

"HALKIN HABER ALMA HAKKINA YÖNELİK YENİ BİR SALDIRI"

Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AKP zorbalığı ve hukuksuzluğu bu sabah bir kez daha gazetecileri hedef aldı. Timur Soykan ve Murat Ağırel'in evleri aranarak gözaltına alınması halkın haber alma hakkına yönelik yeni bir saldırıdır. Bu saldırı derhal son bulmalı, Soykan ve Ağırel serbest bırakılmalı. Gazeteci dostumuz Soykan'ın gözaltına alınırken söylediği gibi: Halk kazanacak, çeteler kaybedecek!"