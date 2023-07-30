TKP'den Akbelen için protesto çağrısı

Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kıyımı için direniş bir haftadır sürerken TKP'den protesto çağrısı geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 14:41
TKP'den Akbelen için protesto çağrısı
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Muğla Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding'in ağaçları katletmesine karşı yöre halkının ve desteğe gelen yurttaşların direnişi bir haftadır sürüyor. Akbelen Ormanı'nda orman katliamı sürerken köylülerin ve dayanışmaya gelenlerin mücadelesi devam ediyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Akbelen için protesto çağrısında bulundu.

Partinin resmi hesabından yapılan paylaşımda "Kâr hırsıyla ormanlarımızı katleden para babalarının yakasına yapışacağız. Enerji sektöründeki yağma düzenine son vereceğiz. Yağma düzenine karşı devletleştirme demek için Kadıköy'de buluşuyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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