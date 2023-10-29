TKP'den üç büyük ilde yürüyüş: 'Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracağız!'

Yayınlanma: 29.10.2023 - 10:17

Güncelleme: 29.10.2023 - 13:18

Türkiye Komünist Partisi'nin "Cumhuriyet için, sosyalizm için yürüyelim" çağrısına kulak veren binlerce kişi dün akşam üç büyük ilde bir araya geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de saat 19.00'da toplanan yurttaşlar "Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracağız" iddiasıyla yürüdü.

"EMEKÇİLERİN KURTULUŞUNA İHTİYACIMIZ VAR"

İstanbul'da Cevahir AVM önünden Harbiye Askeri Müzesi'ne gerçekleşen yürüyüşte kitleye seslenen TKP PM üyesi Gizem Batı Ayaz "Evet 100 yıl önce yaptık, yoksul halk ayağa kalktı ve kaderini eline aldı, imkansız denileni yaptı, saraya, emperyalizme karşı bu topraklarda yeni bir tarih yazdı, Cumhuriyet’i kurdu! Umutsuzluğa yer yok bu topraklarda! Şimdi yeni bir kuruluşa emekçilerin kurtuluşuna ihtiyacımız var! 100 yıl önce yaptık yine yaparız! Bu kez yıkılmayacak olanı kurmak için ayağa kalkacağız!" diyerek yeni bir Cumhuriyet çağrısında bulundu. Yürüyüşte konuşma yapan TKP PM üyesi Ahmet Dinçel Türkiye’de düzen değişikliğini erteleyerek günü kurtarmanın imkansız olduğunu belirterek devrim ve sosyalizm fikrini güncel tutarak, yaygınlaştırarak, örgütleyerek kurtuluşun yakınlaştırılacağını vurguladı.Tiyatro oyuncusu Metin Coşgun, büyük şair Nâzım Hikmet'in Kablettarih şiiri ile yürüyüşe destek verdi.

Ankara'da Yüksel İnsan Hakları Anıtı'ndan Sakarya Caddesi'ne gerçekleşen yürüyüşte TKP MK üyesi Ali Ufuk Arikan konuşma yaptı.

"AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Cumhuriyet'in tasfiyesinde AKP kadar CHP'nin de payı olduğunu vurgulayan Arikan "Meydan okuyoruz bu karanlık düzeninize, bu sömürü düzenine. Elbirliğiyle tasfiye edip üzerinde tepindiğiniz Cumhuriyet fikrini bir kez daha ayağa kaldıracağız, söz veriyoruz ayağa kaldıracağız. O fikir emekçilerin elinde yükselecek söz veriyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde bir KYK yurdunda kaybettiğimiz kardeşimizin anısına söz veriyoruz. İnsan hayatını hiçe sayan, gençleri, çocukları, emekçilerin yaşam hakkını bile ortadan kaldıran bu düzeni, bu patron düzenini yerinden edeceğiz." diyerek Zeren Ertaş'ı andı.

"CUMHURİYET'İ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

İzmir'de Alsancak Penguen Kitabevi önünden Gündoğdu Meydanı'na gerçekleşen yürüyüşte konuşma yapan TKP MK üyesi Savaş Sarı bugün Cumhuriyet'i kutlama yarışına giren holdinglerin Cumhuriyet'e ait bütün değerlerin bitirilmesindeki baş sorumlulardan olduğunu vurgulayarak "Bu ikiyüzlülüğe, bu çirkinliğe Cumhuriyet'i yeniden ayağa kaldırarak cevap vereceğiz" dedi.

Bugün ülkemizde laik eğitimden bahsedilemediğini belirten Savaş Sarı "Sermaye düzeninin tarikatlarla el ele çocuklarımızı bilimsellikten uzak gerici bir eğitime teslim etmesinin, ÇEDES projelerinin, devlet yurtlarında yemeklerden zehirlenen, asansörde ölen gençlerimizin hesabını mutlaka soracağız" dedi.

Coşkuyla yürüyen binlerce kişi "Kahrolsun Saltanat Yaşasın Cumhuriyet", "Gençler Yaşasın, Yaşasın Cumhuriyet", "Şeriata, Faşizme, Karanlığa Geçit Yok" ve "Laiklik İçin Ayağa Kalk" sloganları attı.