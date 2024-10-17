TMMOB Başkanı Emin Koramaz: TMMOB şimdi delikanlı yaşında

Yayınlanma: 17.10.2024 - 10:40

Güncelleme: 17.10.2024 - 10:40

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 70’inci yılını büyük bir coşkuyla kutlayacak. 1954 yılında kurulan TMMOB, kuruluş yıldönümü kapsamında 19 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi’nde tören gerçekleştirecek. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşmasını yapacağı törende, geçmiş dönem TMMOB başkanları selamlama konuşmaları gerçekleştirecek. Teşekkür plaketlerinin sunulmasının ardından Nejat Yavaşoğulları katılımcılara müzik dinletisi verecek. TMMOB Başkanı Koramaz, yıldönümüne ilişkin duygu ve düşüncelerini Cumhuriyet’e anlattı.

‘TMMOB EN COŞKUN ÇAĞINDA’

TMMOB’un 70 yıl önce 8 bin mühendis ve mimarı kapsayan 10 meslek odasıyla yola çıktığını anlatan Koramaz, “TMMOB, bugün 24 meslek odası, 231 şube, 673 il temsilciliği, 399 ilçe temsilciliği, 54 il koordinasyon kurulu, 121 farklı disiplinden 700 bini aşkın mühendis mimar ve şehir plancısı ile mücadelesini sürdürüyor. 70 yıl çok uzun bir süre, ama aklınıza artık yaşını başını almış bir meslek örgütü gelmesin. TMMOB şimdi delikanlı yaşında, bilim ve tekniğin ışığında kamu yararı için daha da fazla çalışacağı bir döneminde. En genç en coşkun çağında” dedi.

‘CUMHURİYET TARİHİ KONUŞULACAKSA, TMMOB’U ANLATMAK ZORUNDAYIZ’

“TMMOB’un tarihi Türkiye’deki demokrasi mücadelesinin bir yansımasıdır” diyen Koramaz, “TMMOB’nin uzun yıllardan bu yana siyasal iktidarların hedefinde olmasının temel nedeni, sahip olduğu işte bu kamusal nitelik ve toplumcu mücadele çizgisidir. Özellikle 80’li yıllardan itibaren bu saldırılar, mesleğimizi ve meslek uygulama alanlarımızı da kapsayarak sistematik bir hal almış, 22 yıllık AKP iktidarı dönemin de üst noktalara ulaşmıştır. Şunu onurla söylüyorum; Bugün bir Cumhuriyet tarihi konuşulacaksa, haktan, iyi ve güzelden yana, yaşamdan yana konuşulacaksa, orada TMMOB’u anlatmak zorundayız” ifadelerini kullandı.