TMMOB'dan ihmaller zincirine tepki... 'Uyarılarımız dikkate alınmıyor'

Yayınlanma: 23.01.2025 - 10:29

Güncelleme: 23.01.2025 - 10:32

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yapılan basın açıklamasında .“Yangını mühendislik ve bilim önler” başlıklı açıklamada, basına yansıyan görüntülerden binanın zamanında tahliye edilmesinde ciddi aksaklıklar yaşandığının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada şu başlıklar öne çıktı:

Mevzuat eksiklikleri ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle zafiyetler oluştu.

Modern bir yapıda yangın algılama, alarm ve söndürme sistemleri hem kendi içerisinde hem de havalandırma ve geçiş kontrol sistemleri ile entegre bir şekilde tesis edilmeli.

Özellikle otel, hastane, okul, alışveriş merkezi gibi kamuya açık binalarda bu yangın ihbar ve söndürme sistemlerin doğru şekilde kurulmalı ve işlevsel kalmalı.

"KAPILAR BİZE KAPALI"

TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak da önemli uyarılarda bulundu. Meslek odalarının risklere karşı sürekli uyarılarda bulunup konulara ilişkin raporlar hazırladığını belirten Kaymak, “Ancak yetkililerin kapıları bizlere kapalı, sesimizi duyuramıyoruz” dedi.

Kaymak, “Yönetmeliklerin yetersiz olması nedeniyle zincir oteller kendi yönetmeliklerini dayatıyor. Meslek odaları, yerel ve merkezi yönetim bir araya gelerek bütüncül bir plan oluşturmalı. Yangınlarda ilk kritik müdahaleyi yağmurlama sistemi yapar” dedi.