TMMOB'den Kartalkaya açıklaması: 'Takipçisi olacağız'

Yayınlanma: 21.01.2025 - 15:43

Güncelleme: 21.01.2025 - 15:43

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Oteli'ndeki yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

"SORUMLULAR HAKKINDA BİR AN EVVEL YARGI SÜREÇLERİ İŞLETİLMELİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan bir otelde meydana gelen yangın faciasını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Sorumlular hakkında bir an evvel yargı süreçlerinin işletilerek hesap vermesi sağlanmalıdır. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı ve yararlı yurttaşlarımıza acil şifa diliyoruz. TMMOB ve TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu olarak sürecin takipçisi olacağız."