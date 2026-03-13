Tokat depremi sonrası illeri tek tek sıraladı: Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: 'Bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilir'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6.37 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından il genelinde okullar tatil edildi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da, korkutan depremin ardından kritik uyarılarda bulundu.

"BU DEPREM BİR ÖNCÜ DEPREM İSE..."

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Saat 3:35’te Tokat Erbaa’da M5,5 büyüklüğünde bir deprem 6,5 km odak derinliğinde gerçekleşmiştir. Deprem kuzey Anadolu kırık kuşağı üzerinde oluşmuştur. Bu bölgedeki yıkım eşik değeri 5,9 ile 6,0 arasında değişmektedir.

Deprem eşik değerden küçük olması nedeniyle yığma taş yapılar dışında yıkıcı, öldürücü olmayacağı kanısındayım. Burada son görülen büyük deprem 1942 M7,0’dır. Bu bölge her zaman için M6,4 ile M7,0 arasında deprem üretebilir.

Bu deprem eğer ana deprem ise ardından gelebilecek en büyük deprem M 4,5 dolayında olup artçı depremler 3 ile dört hafta sürebilir. Eğer bu deprem bir Öncü deprem ise ana deprem büyüklüğü M6,4, ötesi M7,0’a dek ulaşabilir.

Depremin sığ olması nedeniyle Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Erzincan, Amasya, Merzifon’da duyulmuş olması beklenen bir durumdur. Tokatta; Erbaa Niksar, Reşadiye arası deprem bakımından oldukça gergindir.

Bu gerginlik komşu illerde Ordu-Mesudiye, Sivas- Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar Gökova, Erzincan Refahiye Erzincan Üzümlü, Tercan’a doğru uzanırken, batıda da Amasya Merzifon, Dodurga, Oğuzlar, Ladik, Havza, Çankırı’ya doğru uzanan alan gergindir.

Depremden korunmanın tek yolu sağlam yerde sağlam yapıdır. Bu konuda TOKİ oldukça başarılıdır. Özellikle dar gelirli Yurtaşlarımızın TOKİ konutlarına göçmelerini öneririm. Türkiye’de yıkılmaz yapılar için mutlaka her yapı için: yer-yapı güvenlik belgesi istenmeli ve tapuya işletilmelidir.

Türkiye her beş ile altı yılda bir yıkıcı deprem görür. 6 Şubat 2023 yılından beri Türkiye yıkıcı deprem görmemiştir. Türkiye’nin yıkıcılık eşik değeri ortalama M6,4’den sonra başlar. Deprem Tanrı’ya yakarmalarla bitmez, bilimsel, ekonomik, önlemler ve uygulamalarla deprem dokuncalarını en aza indirebiliriz. Tıpkı Japonya ve Amerika’da olduğu gibi.

Türkiye’de bir kişinin depremden ölmesinin Türkiye Cumhuriyeti’ne maliyeti 1.250.000 $ ile 2.300.000 $’a mal olduğu unutulmasın. Anadolu’da depremler on milyonlarca yıldır olmaktadır, olmayı da sürdürecektir.

Türkiye nasıl savunma sanayinde başarılı işler yapıyorsa, deprem sanayisinde kurup yapıları ve yaşamları kurtarırken teknolojik ürünleri de yurt dışına satmalıdır. Tokat’a geçmiş olsun."