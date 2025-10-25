Tokat Valiliği duyurdu... KYK yurdunda kalan 80 öğrenci zehirlendi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.10.2025 11:49:00
Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda öğrenciler; ateş, bulantı ve halsizlik şikâyetleriyle hastanelere başvurdu. Tokat Valiliği, konunun yetkili kurumlar tarafından takip edildiğini duyurdu.

Tokat'taki Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda kalan yaklaşık 80 öğrenci, yedikleri yemekten sonra ateş, bulantı ve halsizlik şikâyetleriyle bölgedeki hastanelere başvurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

Tokat Valiliği de, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tokat Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda kalan yaklaşık 80 öğrencimiz, ateş, bulantı ve halsizlik şikâyetleri ile hastanelere başvurmuştur.

Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir."

İlgili Konular: #tokat #gıda zehirlenmesi #KYK yurdu

