Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı!

Reşadiye ilçesinde elektrik akımına kapılan 60 yaşındaki Recep Sansar adlı işçi, hayatını kaybetti.

Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı!
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AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:59

Tokat'ta Türkiye Elektrik İletim AŞ Reşadiye Trafo Merkezi'nde bakım ve onarım çalışması yapan Recep Sansar (60), elektrik akımına kapıldı.

Sağlık ekiplerince ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sansar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #Elektrik akımı #trafo #tokat #Türkiye Elektrik İletim AŞ

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