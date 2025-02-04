Tokat'ta elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı!
Reşadiye ilçesinde elektrik akımına kapılan 60 yaşındaki Recep Sansar adlı işçi, hayatını kaybetti.
Tokat'ta Türkiye Elektrik İletim AŞ Reşadiye Trafo Merkezi'nde bakım ve onarım çalışması yapan Recep Sansar (60), elektrik akımına kapıldı.
Sağlık ekiplerince ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sansar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: #Elektrik akımı #trafo #tokat #Türkiye Elektrik İletim AŞ
En Çok Okunan Haberler
-
- Melisa Sözen'in 'oynadığı rol nedeniyle' ifadesi alındı
- Celal Şengör'den korkutan 'Ege' açıklaması
- Atatürkçü teğmenlerin tazminatını partililer ödeyecek!
- Enginyurt'tan flaş 'CHP' açıklaması
- Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
- 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- Ege’de deprem fırtınası
- MGK Genel Sekreterliğine dikkat çeken atama!
- ‘78 insan ölmüş, terbiyesiz!’