Tokat'ta otomobil TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Almus kavşağında otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Tokat'ta otomobil TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:15

Tokat'tan Niksar yönüne seyreden Beşir Durupınar idaresindeki otomobil, Almus'tan Tokat yönüne giden V.A. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Beşir Durupınar olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan S.T. ve kimliği belirlenemeyen bir kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #kaza #otomobil #TIR #tokat

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