Tokat'ta otomobil TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:15

Güncelleme: 21.02.2025 - 14:15

Tokat'tan Niksar yönüne seyreden Beşir Durupınar idaresindeki otomobil, Almus'tan Tokat yönüne giden V.A. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Beşir Durupınar olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan S.T. ve kimliği belirlenemeyen bir kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.