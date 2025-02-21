Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi... Çok sayıda yaralı var!
Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağrı'dan Erzurum istikametine giden Gültekin Yolcu'nun (62) kullandığı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Horasan ilçesi yakınlarındaki Velibaba mevkiinde bariyere çarptı.
Yoldan çıkıp araziye devrilen otobüsün sürücüsü ile 36 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede, kar ve buzlanmanın etkili olduğu öğrenildi.
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