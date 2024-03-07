Tokat'ta tarihi eser operasyonu... Gözaltılar var!
Tokat'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda, tarihi eser olduğu sanılan 51 sikke ele geçirdi.
Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
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