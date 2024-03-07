Tokat'ta tarihi eser operasyonu... Gözaltılar var!

Tokat'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:18
Tokat'ta tarihi eser operasyonu... Gözaltılar var!
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda, tarihi eser olduğu sanılan 51 sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.


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