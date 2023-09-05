Tokat'ta tüyler ürperten cinayet: Kafasına 'taşla vurularak' öldürüldü
Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına taşla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Eski hastane binasının yıkılan bahçesinde bulunan cesedin Tuncay Erdoğar'a (33) ait olduğu belirlendi.
Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarı'nda bulunan eski devlet hastanesinin bahçesinde dün saat 20.30 sıralarında, bir kişinin yıkılan hastane binasının bahçesinde hareketsiz yattığını gören yurttaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BAŞINA TAŞLA VURULMUŞ
Adrese gelen ekipler boş arazide başına taşla vurularak darbedilmiş erkek ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, hayatını kaybeden kişinin kardeşi Tuncay Erdoğar olduğunu teşhis etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olayda kullanılan taşlar delil olarak muhafaza altına alındı.
Tuncay Erdoğar’ın cesedi ise Erbaa Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Polis Tuncay Erdoğar’ı öldüren kişi ya da kişileri bulmak için soruşturma başlattı.
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