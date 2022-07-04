Tokat'ta yakınları tarafından aranan müteahhit, ölü olarak bulundu
Tokat'ta bir süredir kendisinde haber alınamayan müteahhittin cansız bedeni yakınları tarafından bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde yakınları tarafından bir süredir haber alınamayan müteahhit Cemil Yıldıran ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki müteahhit Cemil Yıldıran kızının düğün davetiyesini dağıtmak için akşam saatlerinde yola çıktı.
Gökal Beldesinde cipiyle ilçeye hareket eden Yıldıran’dan bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Düden gölü mevkiinde arama yapan Yıldıran'ın yakınları kaza izine ulaştı.
Yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlanan Kia marka cipin sürücüsünün cansız bedeni araç dışında bulundu.
Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müteahhittin cenazesi bulunduğu yerden çıkartıldı. Evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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