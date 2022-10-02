Tokat'taki 30 Ağustos resepsiyonuyla ilgili MSB'den açıklama: 'Olaya karışanlar görevden alındı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat'ta düzenlenen resepsiyondaki görüntülere ilişkin açıklama yapıldı ve olaya karışanların görevden alındığı duyuruldu. Açıklamada "Olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 16:06
Tokat'taki 30 Ağustos resepsiyonuyla ilgili MSB'den açıklama: 'Olaya karışanlar görevden alındı'
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Tokat'ta 30 Ağustos nedeniyle düzenlenen etkinlikte bazı askerlerin, misafirleri karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan geçmesi, sosyal medyada gündem olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

"OLAYA KARIŞANLAR GÖREVDEN ALINDI"

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır" denildi. 


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