TOKİ, 3 milyar 285 milyon 239 bin TL değerindeki kamuya ait arazileri satışa çıkardı

08 Ekim 2021 Cuma, 09:22

İlk seçimde kaybedeceğini anlayan ve her geçen gün kan kaybeden iktidar, kamuya ait taşınmazların satışına da hız verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 19 ildeki 444 arsayı satışa çıkardı. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsaların 13 ve 14 Ekim tarihlerinde satılacağı açıklandı.

Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin ve Muğla’da bulunan ve yaklaşık 2 milyon 618 bin 272 metrekare büyüklüğündeki 444 arsa, yüzde 25 peşinat 60 ay vadeyle satılacak. Arsaların toplam 3 milyar 285 milyon 239 bin TL muhammen bedelle (en düşük bedel) satılacağı açıklandı.

ESKİ ASKERİ ARAZİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, TOKİ’nin satılacağını açıkladılar arsalar arasında İstanbul’un Sancaktepe, Tuzla ve Başakşehir İlçelerindeki araziler de bulunuyor. Satışa çıkarılan Sancaktepe’deki alan ise aynı zamanda eski askeri arazi.

Sancaktepe Sarıgazi’de bulunan 47 bin metrekarelik arazinin 44 bin 217 metrekarelik kısmı en fazla 5 kat imar izniyle konut alanı olarak satışa çıkarıldı.

Arazinin 2 bin 814 metrekarelik bölümü ise “akaryakıt ve servis istasyon alanı” alanı olarak satılacak. Bu arazilerin değerinin de en az 248 milyon TL olduğu belirtildi.

Satışa çıkarılan bu arazilere ait geçtiğimiz yıllarda yapılan açıklamalar ise oldukça dikkat çekici.

2013 yılında Türkiye’nin en büyük şehir hastanesinin Sancaktepe ilçesine inşa edileceği ve yer olarak Sarıgazi’deki askeri arazilerin seçildiği açıklanmıştı.

Ardından, 23’üncü Motorlu Piyade Alayı'nın bulunduğu General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası’nın taşınması karar verilmişti ve kışla Çorlu’ya taşınmıştı.

HASTANE YAPILACAKTI

Ancak, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılındaki yerel seçimlerde miting meydanlarında, “Şimdi size Anadolu Yakası’nın en büyük şehir hastanesini kuruyoruz. 3 bin yataklı şehir hastanesini buraya, Sancaktepe’ye kuruyoruz. Yani, tüm Anadolu Yakası ağırlıklı olarak sağlıktaki hizmeti buradan alacak. Şu anda ihale hazırlıklarını yapıyoruz, ihalesini yapacağız ve şehir hastanesinin temelini atacağız” demesine ve aradan yıllar geçmesine rağmen eski askeri araziye şehir hastanesi yapılmadı.

Başakşehir’in Kayabaşı Mahallesi’nde de kamuya ait 10 bin 221 metrekare büyüklüğünde arazi de ticaret alanı olarak satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için en az 67 milyon 458 bin TL bedel belirlendi.

Ayrıca, Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi’nde de Tuzla Jandarma Komando Tabur Komutanlığı arazisinin yanındaki yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki dört ayrı parsel ticaret ve konut alanı olarak satılacak. Arazilerin en fazla 6 kat imar izni olduğunu belirtilirken dört ayrı arazi için toplam 82 milyon TL satış bedeli belirlendi. Öte yandan, Tuzla’nın Orhanlı Mahallesi’nde de Sabiha Gökçen Havalimanı’nın hemen yanında bulunan 9 ayrı arazi lojistik tesis, turizm, konut ve akaryakıt alanı olarak satışa çıkarıldı.

TATİL BÖLGELERİ LİSTEDE

TOKİ’nin arsa satacağı yerler arasında tatil birçok tatil bölgesi de bulunuyor. Satılacak arazi listesinde, Antalya Alanya’daki yaklaşık 50 bin metrekarelik arazinin turizm tesis alanı olarak en düşük 120 milyon TL bedelle satılacağı açıklandı.

Antalya Alanya’da satışa çıkarılan yaklaşık 50 bin metrekarelik arazi denize yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Aydın’ın Didim ilçesindeki, 17 bin metrekarelik arazi turizm ve konut alanı olarak en düşük 21 milyon TL bedelle satışa çıkarılırken İzmir Çeşme’de de 27 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin de satılacağı belirtildi. Ayrıca, İzmir’in Foça, Menderes ve Seferihisar ilçeleri ile Muğla’nın Bodrum ve Dalaman İlçelerinde de birçok arasa konut ve turizm alanı olarak satılacak.

Geçtiğimiz yaz günlerce süren orman yangılarıyla ülke gündeminden düşmeyen Muğla’nın Milas İlçesinde de çok sayıda arsa satılacak. TOKİ’nin satışa çıkardığı 444 arsanın tam 114’ü Milas’ta bulunuyor.