TOKİ, ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle yurttaşlardan anahtarları istedi

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Samsun Canik ilçesindeki 200 Evler Mahallesi’nde “gecekondu dönüşüm projesi” kapsamında yeni yapılan evlerine taşınan Roman yurttaşların, taksitlerini ve gecikme faizlerini ödemedikleri gerekçesiyle 15 gün içinde evlerinin anahtarlarını TOKİ’ye teslim etmeleri istendi.

256 konutluk TOKİ Projesi, 2008 yılında bölgedeki gecekonduları yıkılan yurttaşlara taksitle satılmıştı. 200 Evler Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlara geçen günlerde TOKİ’den ihtarname geldi. Ödenmemiş borçların 55 bin 417 TL olduğu belirtilen ihtarnamede, borçların 1 ay içinde faizi ile birlikte ödenmesi gerektiği aksi takdirde imzalanan sözleşmenin feshedileceği belirtildi.

‘EVLERİMİZİ TERK ETMEYİZ’

200 Evler Mahallesi Muhtarı Erdoğan Desteci, “264 hane ve mahallede ortalama bin 385 kişiyiz. ‘Çıkın’ diyorlar. Binin üzerinde insan sokakta kalacak. Bize o zamanın parasıyla 185 lira her ay ödemek şartıyla bir rakam çıkarttılar. Ancak vatandaş bu parayı, normal bir geliri olmadığından dolayı ödeyemedi. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 157 taksit borucumuz var. Dolayısıyla bize tahliye kararı çıktı. Bize sahip çıkılmazsa yürüyüş yapmaya başlayacağız. Ankara’ya Cumhurbaşkanımıza yürüyeceğiz. Hükümetin bizim yanımızda olduğuna inanıyorum” dedi.