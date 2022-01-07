Torba teklif görüşmelerinde 'heterodoks ekonomi' tartışması: 'Deve midir, kuş mudur?'

07 Ocak 2022 Cuma, 13:45

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 78 milletvekilinin iki gün önce TBMM Başkanlığı’na sunduğu 18 maddelik, “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı.

Usul üzerine söz alan muhalefet, özellikle Merkez Bankası ile ilgili düzenlemenin Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiğini vurguladı.

Teklifte, kur korumalı mevduatın yasal dayanağı oluşturuldu. “Hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde aksaklıklar ve girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar” gerekçe gösterilerek, ihalesi Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde 1 Temmuz ve 31 Kasım tarihleri arasındaki bulunduğu aya ait endeks kabul edilmesi ve fiyat farkına ilave olarak ek fark verilmesi öngörüldü.

Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıkların haczedilmemesi ve üzerinde ihtiyatlı tedbir veya ihtiyatlı haciz konulamaması öngörüldü. BOTAŞ tarafından il ve bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanması öngörüldü. Ayrıca emekli taban aylığının 1500 liradan 2500 liraya çıkarılması ve memur maaşlarına yüzde 7,5 artış yapılması yer aldı.

CHP’Lİ KUŞOĞLU: HETERODOKS POLİTİKALAR BUNLAR MI? KANUNUN VE NİZAMIN OLMADIĞI POLİTİKALAR MI?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, şunları söyledi:

“Cemal Bey’in yerinde olmak istemem. Bunları savunmak mümkün mü? Böyle bir usul olmaması lazım. Bürokratları mı ‘müsebbibi sizsiniz’ diye eleştirelim? Cemal Bey zaten müsebbibi değil… Devlet ne hale gelmiş? Bu kadar da değil! Anayasa değişmiş farkında değil arkadaşlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Merkez Bankası’na; bankalarla ilgili kişilerle ilgili her türlü bilgi verilebilecek. Bu ekonomik ortamda böyle bir şeyi nasıl yapıyoruz? ‘Kimin ne kadar dövizi var, kimin ne kadar parası var?’ Aleni mi olacak hepimizin elinde bu bilgiler? Ne yapılıyor burada? Heterodoks politikalar bunlar mı? Kanunun, nizamın olmadığı politikalar mı” diye konuştu. Cemal Öztürk’ün bu sözlere gülmesi üzerine Kuşoğlu, “Cemal Bey aklı başında bir insan gülmeyip ne yapsın.”

HDP’Lİ PAYLAN: HETERODOKS POLİTİKALAR DEVE MİDİR, KUŞ MUDUR BİLEN VAR MI?

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ülkemiz savrulmaya devam diyor. Sayın Nebati, heterodoks politikalar geçtiğimizi söyledi. Bu heterodoks politikalar, deve midir kuş mudur bilen var mı? ‘Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete’ demektir. Bu politikalar, dünyada örneği olmayan alamete doğru bizi götürüyor. Merkez Banka’mız yüzde 14 ile bankalara para veriyor. Bankalar öyle bir keyif içindeki. Yüzde 14 ile alıyor, yüzde 30 ile 40 ile vatandaşa borç verecek. ‘Faize faiz demeyeceğiz, kur korumalı diyeceğiz yani Nas’ın etrafından dolaşacağız.’ Bunun sınırı var mı? Dolar yarın yüzde 100 arttı ne olacak? ‘Yüzde 100 faiz vereceğim.’ Nereden ödeyecek? Yurttaşın verdiği paradan verecek. Fahiş faize, ‘hayır’ diyemez misiniz?”

İYİ PARTİLİ YILMAZ: ORTAK AKLIN USUL VE YÖNTEMLERİ BIRAKILDI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ise şöyle konuştu:

“Biz politika tercihleriyle sorun yarattık ve birtakım tedbirler getiriyoruz. Getirdiğimiz tedbirlerin nereye evrileceği konusunda hiçbirimizde öngörü yok. Bugün itibariyle bu yasal düzenleme ile karşılaştığımız sorunu en düşük maliyetle sonuçlandırabileceğimiz imkanı olduğu gibi işin tam tersi olma ihtimali de sıfır değil. Yarattığımız sorun, ortak aklın usul ve yöntemlerini bırakıp başka yöntemlere girdik. Biz bunu geçmişte becerdik. Bu sizin iktidarınızdı. Ama ne olduysa farklı evrene girildi. Bugün enflasyon yüzde 40… Mevduatın dağılımını biliyoruz.”