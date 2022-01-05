Bakan Nebati'nin 'Artık heterodoks politikalar var' sözleri ne anlama geliyor?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi modelini "Biz ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var" sözleriyle anlattı. Peki, Nebati'nin sosyal medyada gündem olan 'heterodoks politikalar' ifadesi ne anlama geliyor?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD
Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda konuştu. "Biz Ortodoks politikaları
bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var" diyen Nebati,
"Birilerinin bize söylediği ve öğrettiği şeyin dışına çıkıyoruz, bu yolda
yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati, "Döviz kurları dengeye kavuştu, artık bir
gündem maddemiz değil" iddiasında da bulunurken, enflasyonun sadece
Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu olduğunu savundu.
Modelin düşük cari açıktan cari fazlaya doğru devam
edeceğini belirten Nebati, "Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni
ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu, daha istikrarlı, Türkiye'nin
kazanımlarının en yüksek olduğu yıllardan biri olacak. Bu dönem herkesin
kazandığı, ülke paylaşımlarının en müreffeh toplum seviyesinde olacak şekilde
gerçekleştirildiği ve önünü gören, hesabını kitabını yapabilen bir dönem
olacak, rahat olun" dedi.
'ORTODOKS' VE 'HETERODOKS' EKONOMİ POLİTİKALARI: NE ANLAMA
GELİYOR?
Yunanca orthos (doğru) ve doxa (inanç, öğreti)
sözcüklerinden oluşan 'ortodoks', 'doğru inanç' anlamına geliyor. Ekonomi
alanında geleneklere, genel kabul görmüş görüşlere bağlı olan uygulamalara
deniyor. Genel kabul görmüş uygulamalardan oluşan ekonomi politikasına da
Ortodoks ekonomi politikası adı veriliyor.
Yunanca heteros (farklı) ve doxa sözcüklerinden türetilen
'heterodoks' ise 'farklı inanç' demek. Ekonomi alanında geleneksel görüşlerin
ve yaklaşımların dışındaki uygulamaları adlandırmak için kullanılıyor.
MAHFİ EĞİLMEZ, YAZISINDA ANLATMIŞTI
Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi ismini taşıyan internet
sitesinde 2013 yılında bu konuyla ilgili bir değerlendirme yayınlamıştı.
Eğilmez, Heterodoks ekonomi politikalarıyla ilgili şunları
söylüyordu:
"Heterodoks ekonomi politikası üzerinde biraz durmakta
yarar var. Genellikle gelirler politikası (incomes policy) adından dolayı vergi
politikasıyla karıştırılır. Oysa buradaki gelirler politikasından kastedilen
şey gelirlerin dondurulmasıdır. Ekonomideki enflasyonist baskıları önlemek
amacıyla ücretler belirli bir süre için ya da süre verilmeksizin dondurulur.
Buradan güdülen amaç gelir – fiyat çekişmesini kırmak ve enflasyonu denetim
altına almaktır. Bu uygulamaya çoğu kez fiyatların, faizlerin, kiraların
dondurulması da eşlik eder. Böylece toplumda belirli bir süre hiçbir fiyat ve
ücret artmadığında enflasyonist baskının kırılacağı düşünülür."
'GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİNDE UYGULANDI, BAŞARIYA ULAŞAMADI'
"Heterodoks ekonomi politikası dünyada en çok başta Brezilya
ve Arjantin olmak üzere Güney Amerika ülkelerinde uygulanmış ve başarıya
ulaşamamıştır. Kısa süreli başarılar söz konusu olsa da işin temeline inilerek
getirilecek çözümlerin yerini bu uygulamalar alamamıştır. Bunun temel nedeni
süre uzadıkça karaborsanın, el altından yapılan ödemelerin ortaya çıkmasıdır.
Bu uygulamalar dönem dönem geçmişte Türkiye’de de uygulanmış ancak geçici bir
takım düzeltmeler dışında kalıcı sonuçlar verememiştir."
YENİ MODELİN BİLİMSEL DAYANAĞI YOK
Yeni ekonomi modelinde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun
düşeceğine inanılıyor. Ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği,
düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı
savunuluyor.
Ancak ekonomistler söz konusu modele 'bilimsel dayanak'
bulmakta zorlanıyor.
Nitekim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi serisine başladığı eylül ayında 8,30 seviyelerinde bulunan dolar/TL kuru, aralık ayına gelindiğinde 18'i aştı. Türk lirasındaki tarihi değer kaybını durdurmak için 'kur korumalı TL mevduat desteği' devreye sokulsa da, 20 Aralık gecesi 11 liraya gerileyen dolar kısa sürede yeniden 12-13 lira bandına döndü.
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