Torpidonun altına zulalamışlar... Batman'da operasyon: Ekipler 20 kaçak cep telefonu ele geçirdi
Batman’da, polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada tornavida ile sökülen torpidonun altına zulalanmış 20 kaçak cep telefonları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı.
20 ADET ELE GEÇİRİLDİ
Aramada, aracın tornavida ile sökülen torpidosunun altına zulalanmış 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Aracın bagaj ve diğer kısımlarında yapılan aramalarda ise 10 elektronik sigara ve 90 kaçak paket sigara ele geçirildi.
Konuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: #batman #kaçak cep telefonu #cep telefonu
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