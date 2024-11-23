Torunu tarafından harçlık vermediği için bıçaklanan dede hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde torunu tarafından harçlık vermediği iddiasıyla bıçaklanarak ağır yaralanan dede, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Torunu tarafından harçlık vermediği için bıçaklanan dede hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 21:24

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta meydana geldi.

İbrahim İ. (18), dedesi Kemal Kızılarslan'ı (73) ziyarete gitti. İddiaya göre torun, dedesinden para istedi. Dede para vermeyi reddetti. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Torun, mutfaktan aldığı bıçakla dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Yaralı dede, zorlukla evden dışarıya çıkarken, torun kendini apartmana kilitledi. Ağır yaralanan dede, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kemal Kızılarslan'ın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Ambulans #dede #torun

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