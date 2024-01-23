Torununu hastaneye götürürken aracı bir anda alev aldı!
Fatsa'da torununu hastaneye götürürken motor kısmından alev alan Mustafa Çalış’ın hafif ticari aracı, kullanılamaz hale geldi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinden torununu hastaneye götürmek için yola çıkan Mustafa Çalış yönetimindeki 52 ABS 138 plakalı hafif ticari aracın, çevre yolunda seyir halindeyken motor kısmından duman yükseldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Durumu fark eden Çalış, aracını yolun sağına çekerek ailesiyle birlikte indi. Büyüyen alevler, kısa sürede aracı sardı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç hurda yığınına dönerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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