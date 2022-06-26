Tosya'da otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı
Kastamonu'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Trafik ve İlçe Jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde otobüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya D-100 kara yolunun Çaykapı köyü mevkisinde İstanbul istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan 06 DE 9797 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelmekte olan 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
Meydana gelen Trafik kazasında otobilde bulunan sürücü Hüseyin Etçi ile yolcu Miray Sane Etçi olay yerinde hayatını kaybetti.Kazada otobüsde yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı.
Otobüste bulunan yolcuların ifadesine göre İstanbul istikametinden gelen otomobilin aniden şerit değiştirerekten otobüsün bulunduğu karşı şerite geçtiği ve otobüs ile kafa kafaya çarpıştığını söylediler.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Tosya D100 karayolunda meydana gelen Zincirleme Trafik Kazası sonrası Bölge Trafik ve İlçe Jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Video Haberler
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
- Yamaçtan kopan kaya evin duvarını yıktı
- Tehlikeli yolculuk kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler şoke oldu: Araç üzerinde tehlikeli yolculuk
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her şeye af geliyor'
- Beş ilde nabız yoklandı
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- Binlerce Türk işçiye kapılar açılıyor
- Oyuncu Osman Wöber yaşamını yitirdi
- Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Akıl almaz kavga: Falçatayla saldırıp kulağından ısırdı
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- AKP'de değişim ve kabine revizyonu
- 'AKP ve HDP arasında yeni bir çözüm süreci' iddiası