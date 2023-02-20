Toygun Atilla OdaTV'den istifa etti: 'Bu veda artık zorunluluktu'

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:45

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 12:49

Gazeteci Toygun Atilla, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla OdaTV'den ayrıldığını duyurdu.

16 Kasım 2021'de göreve başlayan ve 15 aydır sitenin genel yayın yönetmenliği görevini yürüten Atilla, OdaTV'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın'a ve okurlara teşekkür mesajı yayınladı.

Toygun Atilla, OdaTV Genel Yayın Yönetmenliği görevini bıraktığını paylaştığı mesajla duyurdu.

Atilla açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kuracağımız bağın temelini, 'gerçekten alan güven' duygusunun oluşturacağını söyledim. 'Gerçek zırhı' ile çıktığımız yolculuğun rotasını ise 'evrensel gazetecilik ilkeleri' ve 'kamu yararı' belirleyecek diyerek seslendim. OdaTV sıfat takmayacak, yaftalamayacak, yargılamayacak, iletken değil, üretken olacak dedim. Postacılık, bavulculuk kolaylığında olmayacağımızı, evrensel gazetecilik kurallara bağlı olacağımızı belirttim. Dedim ya... Gazetecilik adına hayallerim vardı, sizlere kendi adıma verdiğim sözler vardı.

Sizlere ilk 'merhaba' dediğimde de söylediğim gibi 'hatalar yapabiliriz' ama bilerek asla yanlış yapmayacağız. Hatalar yaptık. Ancak ben ve ekip arkadaşlarım asla kimseye bilerek yanlış yapmadı. Dedim ya... Gazetecilik adına hayallerim vardı, sizlere kendi adıma verdiğim sözler vardı. Sözlerimi gücüm yettiğince, imkanlar el verdiğince tuttum, tutmaya çalıştım. Geldiğimiz noktada bu veda artık bir zorunluluktu. OdaTV’nin sahibi Soner Yalçın başta olmak üzere, 15 ay beraber çalıştığım emekçi kardeşlerime, siz kıymetli okurlara çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın"