Toz taşınımı Hatay’da etkili oldu
Suriye kaynaklı toz taşınımı Hatay’da yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Toz bulutlarının etkili olduğu kent merkezi ve ilçelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşlar uyarıldı.
Suriye kaynaklı toz taşınımı Hatay’da yaşamı olumsuz etkiledi. Havadaki toz bulutu, araç sürücülerinin görüş mesafesini azaltırken, hava kalitesi bozuldu.
Araçların üzerleri tozla kaplanınca oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı.
Toz taşınımının bu akşam şehri terk etmesi bekleniyor.
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