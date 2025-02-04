TÖZOK Başkanından Bakan Tekin'e 'Çürük elma' yanıtı: 'Yaptırım gücümüz yok'

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “içinizdeki çürük elmalarla mücadele edin” sözüyle ilgili olarak “Bizim bu konuda yetkimiz, yaptırım imkânımız olmadığını hatırlatmak isteriz. Oda dahi değiliz. Oda olsaydık denetleme imkanı olabilirdi. Çürük elmaların olmaması en çok bize yarayacak, bizi zan altında bırakıyor” dedi.

TÖZOK Başkanından Bakan Tekin'e 'Çürük elma' yanıtı: 'Yaptırım gücümüz yok'
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Figen Atalay
Yayınlanma: 04.02.2025 - 04:00

Tekin, TÖZOK tarafından Antalya’da düzenlenen eğitim sempozyumunun açılışında yaptığı konuşmada, bazı okulların çok yüksek eğitim ücreti ilan etmesiyle ilgili olarak derneğe çağrı yapmış, “İçinizdeki çürük elmalarla mücadele edin. Siz yapmazsanız biz yaparız, gücümüz büyük, kapatmaya kadar gider, çekinmeyiz” demişti.

Sempozyum sırasında eğitim editörleriyle bir araya gelerek, Bakan Tekin’in çağrısını değerlendiren Öztürk, çürük elmaların ayıklanmasını kendilerinin de istediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Onların yaptıkları bizim üzerimize yapışıyor. Bakanlık çürük elmaların kimler neler olduğunu çok iyi biliyor. Son yıllarda sektörün hızlı büyümesi, pandemi ve enflasyonist ortam bunları getirdi. Sapla samanı ayırmak gerek. ‘Genel gider’ adı altında ücret istenmesini tasvip etmiyorum. Okulun ürünleri belli. Başlangıç ve ara sınıflar skalasının birbirine yaklaşmasını arzu ediyoruz. Velinin sorgulaması lazım. Pahalıyı da ucuzu da sorgulasınlar. ”

VELİLERE ÖNERİ

Öztürk, çocuğuna özel okul arayan velilere de “Sadece fiyat sormayın, mutlaka idareci ve öğretmenle görüşün. Okulun ekonomik durumuna bakın, velisini bulun. Ücretin hangi dönemi, neyi kapsadığını öğrenin. Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüzde hukuki mercilere başvurun” önerilerinde bulundu.


Etiketler: #TED #büyüme #enflasyon

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