Trabzon'daki depremin ardından korkutan uyarı: 'Güvenli şehir yanılgısı bitti, 6.6'lık depreme hazır olun'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, dün akşam saat 23.15 sıralarında Trabzon açıklarında 3.8 büyüklüğünde ve yerin 14.61 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş da, Karadeniz açıklarında gerçekleşen ve Trabzon'da hissedilen depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"KARADENİZ BİR DEPREM KAYNAĞIDIR"

“Trabzon’da 'deprem olmaz' devri kapandı, gerçeklerle yüzleşme vakti!” diyen Prof. Dr. Bektaş, şunları kaydetti:

"AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6.6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları, dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır.

Karadeniz sahiline paralel uzanan Karadeniz Fay Sisteminde, doğu-batı doğrultulu segment üzerinde gelişti. Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuç: Karadeniz bir deprem kaynağıdır.

Depremler küçük ve orta büyüklüktedir. Tarihsel deprem büyüklüğü ve tekrarlanma aralıkları hakkında bilgimiz yoktur.

"SARSINTI KÜÇÜK OLSA DA VERDİĞİ MESAJ HAYATİ"

Trabzon açıklarındaki deprem bize şunu söylüyor: Karadeniz Fayı canlı ve aktif. 'Güvenli şehir' yanılgısı bitti. Dolgu zeminler, yapı stoğu ve heyelanlı yerleşim alanları en büyük riskimiz. Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati.

"KARADENİZ FAYI'NDAKİ BİR SARSINTI..."

Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü; sahil- heyelan- dolgu kesimleri Trabzon'un en prestijli ama zemin açısından en 'hareketli' bölgeleridir. Karadeniz Fayı'ndaki bir sarsıntı, bu bölgelerin zayıf zemin özellikleriyle birleştiğinde karadaki sarsıntıyı katlayabilir."

BELEDİYE BAŞKANINA ÇAĞRI YAPTI!

Bektaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e seslenerek, atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

*Deprem Mikro-bölgeleme çalışmaları hızlanmalı.

*Kentsel dönüşüm kağıt üzerinde kalmamalı.

*Yönetmelik gereği Deprem Dirençli Trabzon için hemen şimdi.