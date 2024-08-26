Trabzon'da Bıçak Tanıtım Parkı'na 'balyozlu' saldırı

Trabzon'da Bıçak Tanıtım Parkı'ndaki tabela ile hediyelik eşya vitrini camlarına balyozla saldıran E.C. (51), gözaltına alındı. O anlar, kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 13:41
Trabzon'da Bıçak Tanıtım Parkı'na 'balyozlu' saldırı
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Sürmene ilçesindeki sahilde yer alan Bıçak Tanıtım Parkı'nda, sabah saatlerinde parka gelen E.C., bilinmeyen nedenle elindeki balyozla 'Sürmene' yazılı elektrikli tabela ve hediyelik eşya ürünlerinin sergilendiği vitrin camlarını balyozla kırdı.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Balyozlu saldırı, cep telefonu kamerasına da yansıdı.


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