Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da mezarlıkta çanta içerisinde bir kısmı toprağa gömülmüş yeni doğan bebek cesedi bulundu.

DHA
19 Ekim 2021 Salı, 16:57
Çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu
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Şanlıurfa'da, Kırsal Mehmetçik Mahallesi’nde yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa giden yurttaşlar, bir bölümü toprakla kapatılmış çantayı fark etti.

Fermuarı açık olan çantayı kontrol eden kişiler, bebek cesedi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çantadaki bebeği çıkardı.

Yeni doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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