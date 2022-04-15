Trabzon'da heyelan tehlikesi: Evler boşaltıldı

Trabzon’un Araklı ilçesinde 8 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

İHA
15 Nisan 2022 Cuma, 10:14
Trabzon'da heyelan tehlikesi: Evler boşaltıldı
Abone Ol google-news

Trabzon’un Araklı ilçesinde 8 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. 

İlçenin Çamlıktepe Merkez mahallesi mevkiinde arazide çatlaklar ve kaymalar meydana gelmesi üzerine 8 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. İlçe Kaymakamı Kürşad Karaca ile birlikte Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Çamlıktepe mahalle muhtarı Yusuf Kuloğlu ve teknik ekiple çatlak ve kaymaların olduğu noktada incelemelerde bulundu. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler