Trabzon'da heyelan tehlikesi: Evler boşaltıldı
Trabzon’un Araklı ilçesinde 8 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı
Trabzon’un Araklı ilçesinde 8 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.
İlçenin Çamlıktepe Merkez mahallesi mevkiinde arazide çatlaklar ve kaymalar meydana gelmesi üzerine 8 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. İlçe Kaymakamı Kürşad Karaca ile birlikte Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Çamlıktepe mahalle muhtarı Yusuf Kuloğlu ve teknik ekiple çatlak ve kaymaların olduğu noktada incelemelerde bulundu.
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