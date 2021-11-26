Trabzon'da 'Hükümet istifa' sloganları yükseliyor

26 Kasım 2021 Cuma, 20:19

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında rekor değer kaybı, ekonomideki kötü gidişat ve hayat pahalılıyla ilgili protestolar hız kesmeden devam ediyor.

Trabzon'da döviz kurundaki artışları ve zamları protesto etmek için toplananlar sokağa çıktı. Trabzon Halkevi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere göre, "Bu ses tencere tavası boş olanların sesi, hükümet istifa" sloganları atıldı.

Sendika.Org'da yer alan habere göre, Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla Uzun Sokak’ta buluşan Trabzonlular, Meydan Park’a yürüyüş yaptılar. Polis Uzun Sokak’ta yürüyüş yapılmasına ve tencere tava çalınmasına engel olmaya çalıştıysa da halka engel olamadı.

Uzun Sokak’ta buluşan Trabzonlular, tencere tava çalarak, “Hükümet istifa” sloganlarını atarak Meydan Park’a yürüdü. Yürüyüş sırasında yoksullaşmaya dikkat çekilen konuşmada şunlar dendi:

Bu ses yoksulların sesi. Bu ses tenceresi tavası boş olanların sesi. Yani hepimizin sesi. Esnafın pandemide borçları birikti. Bu esnaf bu kirayı nasıl ödeyecek, soran yok. Bu öğrenci bu burslarla bu kredilerle nasıl geçinecek, soran yok. Bu işçiler asgari ücretle ay sonunu nasıl getirecek, soran yok. Bu memurlar ay sonunu nasıl getirecek, soran yok. Bizi ölüme mahkum ettiler. Yaşamaya yaşamıyoruz, ölmeye ölmüyoruz. Böyle düzen, böyle sistem olmaz. Bizim ekmek arası soğan yiyip susmaya niyetimiz yok. Bu düzen böyle gitmez.

Yürüyüş sonrasında Meydan Park’a girilerek konuşma yapıldı. Konuşmada şunlar dendi: