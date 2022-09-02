Trabzon'da 'kaçakçılık' operasyonu: 1 kişi yakalandı
Trabzon'da düzenlenen kaçak alkol ve sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda kaçak sigaraya ve tütün mamulüne el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri ve mükerrer bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, M.A'nın adresine operasyon düzenlendi.
KAÇAK ÜRÜNLERE EL KONULDU
Operasyonda, 20 cam şişe içerisinde 20 litre bandrolsüz kaçak içki, 710 paket kaçak sigara ve 160 paket kaçak ısıtılmış elektronik sigara mamulü ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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