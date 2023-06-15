Trabzon’da şap alarmı: 86 mahalleye karantina

Yayınlanma: 15.06.2023 - 13:21

Güncelleme: 15.06.2023 - 13:21

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kutlugün Mahallesi'nde, 24 Mayıs'ta 2 besiciye ait ahırlardaki 20 büyükbaşta, SAT-2 serotipi 'şap' hastalığı görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından filyasyon çalışması başlatılıp, hastalık bulaşan büyükbaşlar aşılandı. Virüsün görüldüğü mahalle başta olmak üzere bölgedeki 86 mahalle, 1 ay süreyle karantinaya alındı.

Muhtarlıklar aracılığıyla karantina duyusu yapılan mahallelere hayvan giriş-çıkışları yasaklandı. Virüsün, farklı kentlerden getirilen otlardaki hayvan dışkısıyla yayıldığı belirlenirken, karantina bölgelerindeki hayvanların yayla göçü hareketliliği de geçici süreliğine durduruldu. Yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağı duyurulurken, Kutlugün Mahallesi'nde kurbanlık hayvan pazarının bu yıl kurulmaması kararı alındı.

Şap hastalığına yönelik filyasyon çalışmasına katılan Trabzon Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erol Sayın, Irak'tan kaçak yollarla getirilen hayvanlarla ülkeye giren virüs nedeniyle Iğdır ve Burdur'da vakalar görüldüğünü söyledi.

Şap Enstitüsü'nce aşı üretilip ülke genelinde büyükbaşlarda aşılama yapıldığını belirten Sayın, "İhbar üzerine inceleme yapıldı ve 20 büyükbaşta 'şap' hastalığına rastlandı. Numune alıp Şap Enstitüsü'ne gönderildi ve SAT-2 tipi virüs olduğu anlaşıldı. Hemen karantina işlemlerine başladık. Hastalığın görüldüğü işletmeden 10 kilometre çapına giren 86 mahallede karantina uygulanıyor. Başka ahırda 'şap' hastalığına rastlanmadı. Hayvanlarda iyileşme de başladı" dedi.