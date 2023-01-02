Trabzon'da tekneden düşen balıkçı boğuldu

Trabzon’un Akçaabat içesinde balık avladığı teknesinden dengesini kaybederek denize düşen amatör balıkçı Şevki Markal (48) hayatını kaybetti.

DHA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:32
Trabzon'da tekneden düşen balıkçı boğuldu
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Trabzon’un Akçaabat Limanı'nda meydana gelen olayda amatör balıkçı Şevki Markal, balık avı için tek başına limandan ayrıldığı teknesinden bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Liman açıklarında teknenin boş olduğunu fark eden balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerce denizde yapılan aramada, tekneye yaklaşık 20 metre uzaklıkta Markal’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Denizden kıyıya çıkarılan Markal’ın cesedi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ölümüne ilişkin soruşturma başlatılan Markal’ın cenazesi, ikindi vakti ilçede toprağa verilecek.


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